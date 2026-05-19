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martedì 19 maggio 2026
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Ganna show al Giro d'Italia: imprendibile nella cronometro di Massa

Era il grande favorito e non ha tradito le attese il campione di Verbania, che domina la decima tappa. Eulàlio resiste in rosa
1 min
TagsGiro d'ItaliaCiclismoGanna

I grandi campioni si riconoscono anche dalla loro puntualità e Filippo Ganna non ha tradito le attese, dominando la prova a cronometro della decima tappa del Giro d'Italia 2026 e andandosi a prendere il successo numero otto nella corsa rosa.

Ganna è di un altro pianeta

Da Viareggio a Massa, 42 km percorsi in 45'53" al ritmo di 54,9 km/h, non ha rivali il campione di Verbania, il protagonista più atteso di giornata, che non delude il pubblico e si regala una vittoria spettacolare, anche migliore in termini di performance rispetto agli scontati pronostici della vigilia. Alle sue spalle il compagno della Netcompany INEOS, l'olandese Thymen Arensman, che si avvantaggia in classifica generale, ed il francese Rémi Cavagna.

Delude Vingegaard, Eulàlio resta in maglia rosa

Giornata storta per Jonas Vingegaard. Il danese, grande favorito per la vittoria finale, non brilla e paga 3' a Ganna e 1' ad Arensman, mancando l'assalto alla maglia rosa, che per una ventina di secondi resta ancora per una giornata sulle spalle del portoghese Afonso Eulàlio.

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