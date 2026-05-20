Narvaez cala il tris al Giro d'Italia: vittoria in volata nell'11ª tappa, Eulalio resta in rosa

Narvaez vince in volata l'11ª tappa del Giro d'Italia

La corsa odierna è stata segnata dalle tante fughe e da un ritmo elevato sin dalle prime pedalate. Tra le varie salite di giornata sono stati dieci i corridori che hanno preso il largo: oltre ai primi tre, anche Chris Harper (Pinarello Q36.5), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), Jhonatan Narvaez (UAE), Warren Barguil (Picnic PostNL), Christian Scaroni (XDS Astana), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Polti VisitMalta) hanno dettato il ritmo in testa, con il gruppo dei big che ha lasciato spazio agli attaccanti. A 16 km dall'arrivo Mas ha accelerato, l'unico a tenere il ritmo è stato Narvaez, con Harper, Vlasov e Ulissi all'inseguimento e rimasti a circa 15". I due battistrada si sono giocati il successo allo sprint, vinto di potenza dall'ecuadoriano.

Eulalio conserva la maglia rosa, domani da Imperia a Novi Ligure

Non cambia nulla per quanto riguarda la maglia rosa, nonostante il gruppo dei migliori sia arrivato con 3'20" di ritardo: il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) mantiene il simbolo del primato con 27" sul danese Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike). Domani (venerdì 21 maggio) la dodicesima frazione, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri, una tappa con due salite di terza categoria e un possibile arrivo in volata, anche se non vanno escluse le fughe da lontano.