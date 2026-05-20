Narvaez cala il tris al Giro d'Italia: vittoria in volata nell'11ª tappa, Eulalio resta in rosa
CHIAVARI - È arrivato in volata il tris dell'ecuadoriano Jhonatan Narvaez (Uae Team Emirates-XRG) che nell'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari-Chiavari di 184 chilometri, ha preceduto allo sprint lo spagnolo Enric Mas Nicolau (Movistar Team), centrando così il suo terzo successo in questa edizione della corsa. Terzo posto per l'azzurro Diego Ulissi (XDS Astana Team).
Narvaez vince in volata l'11ª tappa del Giro d'Italia
La corsa odierna è stata segnata dalle tante fughe e da un ritmo elevato sin dalle prime pedalate. Tra le varie salite di giornata sono stati dieci i corridori che hanno preso il largo: oltre ai primi tre, anche Chris Harper (Pinarello Q36.5), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), Jhonatan Narvaez (UAE), Warren Barguil (Picnic PostNL), Christian Scaroni (XDS Astana), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Polti VisitMalta) hanno dettato il ritmo in testa, con il gruppo dei big che ha lasciato spazio agli attaccanti. A 16 km dall'arrivo Mas ha accelerato, l'unico a tenere il ritmo è stato Narvaez, con Harper, Vlasov e Ulissi all'inseguimento e rimasti a circa 15". I due battistrada si sono giocati il successo allo sprint, vinto di potenza dall'ecuadoriano.
Eulalio conserva la maglia rosa, domani da Imperia a Novi Ligure
Non cambia nulla per quanto riguarda la maglia rosa, nonostante il gruppo dei migliori sia arrivato con 3'20" di ritardo: il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) mantiene il simbolo del primato con 27" sul danese Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike). Domani (venerdì 21 maggio) la dodicesima frazione, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri, una tappa con due salite di terza categoria e un possibile arrivo in volata, anche se non vanno escluse le fughe da lontano.