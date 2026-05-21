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Giro d'Italia, Segaert si prende la 12ª tappa. Eulalio ancora in maglia rosa© LAPRESSE

Giro d'Italia, Segaert si prende la 12ª tappa. Eulalio ancora in maglia rosa

Bella vittoria per il giovane belga, che stacca tutti a 3km dal traguardo e beffa i velocisti. Il portoghese resta al comando della classifica generale
2 min
TagsCiclismoGiro d'Italiasegaert

Successo di tappa per il giovane belga Alec Segaert, che ha vinto la 12/a frazione del Giro d'Italia, Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri. Il talentino della della Bahrain Victorious, compagno di squadra della maglia rosa Eulalio, ha sorpreso tutti attaccando a tre chilometri dall'arrivo e beffando i velocisti con una vittoria da grande finisseur. Alle sue spalle il connazionale Toon Aerts, che ha vinto lo sprint nella volata di gruppo.

Eulalio resta in rosa

In maglia rosa resta allora il portoghese Afonso Eulalio, che anzi allunga al comando della classifica generale, portandosi a +33" sul danese e grane favorito Jonas Vingegaard. Terzo, a oltre 2 minuti, l'olandese Thymen Arensman. Domani 13ª tappa con protagonista il Piemonte, da Alessandria a Verbania di 189 km.

 

 

"Tutto secondo i piani"

Felicissimo Alec Segert, che descrive l'azione vincente: "È fantastico aver vinto così, è il mio modo di vincere. Tutto è andato secondo i piani, ho visto l'opportunità e a 3 km e mezzo sono partito a tutto gas. Poi l'importante è non voltarsi mai". Grande soddisfazione anche a livello di squadra: "Il Giro sta andando benissimo, Afonso Eulalio sta volando con la maglia rosa e l'obiettivo è tenerla il più possibile. La squadra in tappe del genere mi dà la possibilità e oggi è andata benissimo".

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