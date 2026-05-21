Giro d'Italia, Segaert si prende la 12ª tappa. Eulalio ancora in maglia rosa

Eulalio resta in rosa

In maglia rosa resta allora il portoghese Afonso Eulalio, che anzi allunga al comando della classifica generale, portandosi a +33" sul danese e grane favorito Jonas Vingegaard. Terzo, a oltre 2 minuti, l'olandese Thymen Arensman. Domani 13ª tappa con protagonista il Piemonte, da Alessandria a Verbania di 189 km.

"Tutto secondo i piani"

Felicissimo Alec Segert, che descrive l'azione vincente: "È fantastico aver vinto così, è il mio modo di vincere. Tutto è andato secondo i piani, ho visto l'opportunità e a 3 km e mezzo sono partito a tutto gas. Poi l'importante è non voltarsi mai". Grande soddisfazione anche a livello di squadra: "Il Giro sta andando benissimo, Afonso Eulalio sta volando con la maglia rosa e l'obiettivo è tenerla il più possibile. La squadra in tappe del genere mi dà la possibilità e oggi è andata benissimo".