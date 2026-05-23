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Super Vingegaard al Giro d'Italia: domina la vetta di Pila e si prende la maglia rosa© LAPRESSE

Super Vingegaard al Giro d'Italia: domina la vetta di Pila e si prende la maglia rosa

Il danese completa un capolavoro e stravolge la classifica generale. In quarta e quinta posizione Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari
2 min
TagsGiro d'Italia

Il Giro d'Italia 2026 ha un nuovo padrone: Jonas Vingegaard. La quattordicesima tappa, la Aosta-Pila (Gressan) di 133 chilometri, ha stravolto nuovamente la classifica generale: il capitano della Visma non ha tradito le attese, dopo il grande lavoro dei compagni di squadra è arrivato l'affondo decisivo ai -4 dall'arrivo. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) non è riuscito a rispondere, l'austriaco è arrivato con 49" di ritardo, terzo posto per l'australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), in quarta e quinta posizione Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. Dopo le fatiche del Blockhaus e di Corno alle Scale, dove aveva già esultato Vingegaard, l'azzurro ha risposto presente, senza andare fuori giri ma soprattutto correndo con intelligenza. E la risposta è stata immediata: Vingegaard rischia di arrivare in maglia rosa fino a Roma, ma lo stesso Pellizzari può ancora sognare il podio. Il fuoriclasse danese invece fa festa e passa dalla maglia azzurra di miglior scalatore a leader della generale: terzo arrivo in salita, terza vittoria di tappa. Praticamente un dominio finora senza rivali.

Vingegaard: "Me l'ero segnato sul calendario"

"Era il giorno che stavamo attendendo. Lo avevamo segnato sul calendario, volevamo conquistare la maglia rosa. I compagni hanno fatto un lavoro straordinario, mi hanno messo in una situazione in cui dovevo solo completare il loro lavoro. Per me è davvero speciale aver vinto oggi", ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport il 29enne campione, che in carriera ha trionfato due volte al Tour e una alla Vuelta. "Volevamo combattere anche per la vittoria di tappa, abbiamo reso dura la gara. È andata ancora meglio di quello che ci aspettavamo, sono contento che ci siano questi distacchi in classifica, abbiamo tre vittorie di tappa e la maglia rosa. Non so se manterrà anche quella azzurra, ma finora è stato un ottimo Giro d'Italia", ha proseguito il nuovo leader.

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