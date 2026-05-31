Giro d'Italia, Milan trionfa a Roma: Vingegaard vince ed entra nella storia

Jonathan Milan piazza un acuto nell'ultima tappa del Giro d'Italia, partita e conclusa a Roma. Il velocista azzurro è riuscito a sprintare davanti agli avversari e a vincere la frazione conclusiva della corsa a tappe italiana. Il ciclista della Lidl si è imposto battendo in volata Giovanni Lonardi e il francese Paul Penhoët del team Groupama.

Ultima tappa, trionfa Milan

La gara, che ha attraversato le strade della capitale, è stata una passerella per tutti i ciclisti. A due chilometri dall'arrivo è stata neutralizzata una fuga a tre composta da Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Jasper Stuyven. I tre ciclisti sono stati ripresi prima della fine del giro conclusivo. Nella volata finale si è imposto Milan, davanti a Lonardi e Penhoet.

Giro d'Italia, la classifica finale

A vincere il Giro d'Italia, come da pronostico, è stato Jonas Vingegaard. Il leader del Team Visma Lease a Bike ha preceduto in classifica l'austriaco Felix Gall e l'australiano Jay Hindley. Primo degli italiani, ottavo, Davide Piganzoli. Da segnalare, nella top ten, anche l'eterno Damiano Caruso che ha chiuso al nono posto.

Vingegaard nella storia

Il successo nel Giro d'Italia permette a Vingegaard di entrare nella storia. Il ciclista danese entra nella ristretta cerchia dei campioni in grado di portare a casa tutte e tre le principali corse a tappe. Dopo aver vinto due Tour de France, nel 2022 e nel 2023, e la Vuelta di Spagna (conquistata nel 2025), arriva anche il successo nel Giro. A riuscirci, primi di lui sono stati Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome.