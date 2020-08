Kristoff vince la prima tappa del Tour ed è maglia gialla

NIZZA (Francia) - Alexander Kristoff (UAE Emirates) ha vinto la prima tappa della 107/a edizione de Tour de France partito oggi da Nizza con due mesi di ritardo per l'emergenza Coronavirus e con rigorose misure anticovid. Il norvegese in volata ha battuto il campione del mondo Mads Pedersen, che precede Bohl, Bennett e Sagan. La tappa è stata condizionata dalla pioggia, caduta per quasi tutti i 156 chilometri del percorso con partenza e arrivo a Nizza. Numerose le cadute, fortunatamente senza conseguenze per i corridori che però hanno deciso di rallentare in discesa per non rischiare. Domani seconda tappa ancora da Nizza a Nizza, stavolta di 186 chilometri.