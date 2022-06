Tour de France, Pogacar guida l'UAE Team Emirates

La gara

Saranno 3328 i chilometri totali di gara, con il via da Copenaghen con una cronometro individuale di 13 km; poi la corsa punterà verso le Alpi, proponendo anche una frazione con settori in pavé, per fare quindi rotta in direzione Pirenei e infine concludersi sugli Champs-Elysees a Parigi. Il team manager Joxean Matxin dirigerà la squadra assieme ai tecnici Andrej Hauptman, Simone Pedrazzini e Marco Marcato. Questo l'elenco completo degli 8 corridori selezionati: Tadej Pogacar (Slovenia), Rafal Majka (Polonia), Brandon McNulty (Usa), Marc Soler (Spa), Matteo Trentin (Italia), Vegard Stake Laengen (Norvegia), George Bennett (Nuova Zelanda), Mikkel Bjerg (Danimarca).