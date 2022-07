Tour de France, delusione Ganna: è Lampaert la prima maglia gialla

COPENAGHEN (Danimarca) - Il belga Yves Lampaert è la prima maglia gialla del Tour de France 2022 . Il corridore della Quick Step in trionfo a sorpresa nella cronometro inaugurale di Copenaghen , davanti al connazionale Van Aert per soli cinque secondi e al favoritissimo Pogacar per soli sette. Deluso e quarto Filippo Ganna , tradito da una foratura e che al traguardo ha accusato ben dieci secondi di distacco dal vincitore.

Ganna non cerca alibi: "Non ho perso per la foratura"

Sembrava disegnata per lui la prima tappa della Grand Boucle, ma per Filippo Ganna è stata una giornata storta a prescindere dalla foratura e dal maltempo, che comunque ha messo in difficoltà tutti i corridori. Intervenuto ai microfoni della Rai, l'azzurro ha candidamente ammesso: "La foratura una scusa, non credo di aver perso per quello. È andata così, fa più notizia dai. Non ci ho fatto caso quando ho forato, c’era mal di gambe, non mi sentivo a mio agio nelle curve e sui rettilinei ero costante“.