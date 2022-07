Tour de France, quarta tappa: Van Aert trionfa con la maglia gialla

CALAIS (FRANCIA) - Il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) vince in solitaria la quarta tappa del Tour de France, la Dunquerque-Calais di 171,5 km, la prima in Francia dopo le tre d'esordio in Danimarca. La maglia gialla si è lanciata all'attacco a una decina di chilometri dal traguardo, sorprendendo il gruppo e i rivali, arrivando da solo al traguardo e allungando ancora in classifica. Alle sue spalle gli altri big compresi gli sloveni Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo Visma), che è arrivato a 8". La volata per il secondo posto è stata vinta da Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) davanti a Christophe Laporte (Jumbo-Visma). Primo degli italiani Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM), sesto.