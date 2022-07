Tour de France, Pogacar show: conquista 6ª tappa e maglia gialla

LONGWY (Francia) - E' un super Tadej Pogacar al Tour de France: lo sloveno si aggiudica la 6ª tappa in volata e conquista anche la maglia gialla. Una prova di spessore quella del 23enne capace di prendersi la scena nella Grande Boucle al termine di un lungo tracciato, da Binche a Longwy con quattro salite impegnative nel tragitto di 220.0 km. A pagare maggiormente il prezzo della dura giornata sui pedali è Wout Van Aert che crolla dopo una lunga fuga e ridisegna il quadro della classifica generale, lasciando il posto proprio allo scatenato Pogacar. All'arrivo il ciclista del Team Uae Emirates riesce a staccare l'australiano Michael Matthews e il francese David Gaudu (completano la top-5 Pidcock e Quintana) per festeggiare a braccia alzate in solitaria. Nella nuova classifica lo sloveno ha 4" di vantaggio su Powless, secondo, e 31" sul danese Jonas Vingegaard, terzo. Nella top ten non ci sono italiani. Nel 7° appuntamento ci sarà subito la nuova sfida tra i big con il primo arrivo in salita nella Tomblaine-La Super Planche des Belles Filles di 176,3 chilometri.