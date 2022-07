Tour de France, Pogacar super: vince anche la 7ª tappa e resta in giallo

La Planche des Belles Filles (Francia) - E' ancora Tadej Pogacar il matttore assoluto del Tour de France. Secondo successo di fila per lo sloveno che conquista il primo arrivo in salita della Grande Boucle vincendo la settima tappa, di 176,5 km, da Tomblaine a La Super Planche des Belles Filles. Confermata dunque la maglia gialla per il capitano dell'UAE Emirates Team, già vincitore ieri a Longwy, che ha scavalcato proprio negli ultimi metri Vingegaard, secondo anche nella classifica generale in un appassionante testa a testa. Primoz Roglic chiude il podio davanti alla quarta piazza di Leonard Kamna, in fuga fin dal mattino e ultimo a cedere. Nella generale adesso lo sloveno precede di 35" Vingegaard e di 1'10" Thomas. Domani è in programma l'ottava tappa, la Dole-Losanna, di 186 km, frazione mossa adatta a fughe e tentativi da lontano.