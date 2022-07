Tour de France, i timori di Pogacar: "Il Covid può rovinare tutto"

LOSANNA (Svizzera) - Nonostante la felicità per la maglia gialla, Tadej Pogacar resta saldamente ancorato alla realtà e manifesta i suoi timori nei confronti di un solo un avversario, invisibile e subdolo, sulle strade del Tour de France: l'impennata dei contagi da Covid-19. Al termine dell'8ª tappa della Grand Boucle, vinta da Van Aert, il fenomeno sloveno della Uae Team Emirates, vincitore delle ultime due edizioni, ammette: "Sì, a questo punto è una vera preoccupazione. La pandemia è qui e purtroppo non siamo risparmiati: non possiamo rischiare di ammalarci e quindi dobbiamo prenderla sul serio. Siamo in viaggio tutti i giorni, in montagna ci sono tante persone che ti acclamano e ti urlano in faccia. E' senz'altro qualcosa che mi piace molto, ma aumenta le possibilità di essere infettato dal virus. Spero che tutto vada bene fino alla fine, però è davvero una situazione preoccupante. Il Covid può rovinare tutto il Tour".