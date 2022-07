Tour de France: Jungels si aggiudica la 9ª tappa, Pogacar resta in giallo

AIGLE (Svizzera) - Il lussemburghese Bob Jungels ha vinto per distacco la nona tappa del Tour de France, da Aigle a Chatel-Pre la Joux, di 192,9 km, con quattro gran premi della montagna. Al 2° posto, a 23", lo spagnolo Jonathan Castroviejo, che ha preceduto il connazionale Carlos Verona. Lo sloveno Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla di leader della classifica generale. Domani al Tour è prevista una giornata di riposo. Il corridore dell'AG2R-Citroen ha resistito in particolare al tentativo di ritorno di Thibaut Pinot, arrivato sotto fino a 25". Alla fine però a cedere è stato proprio lo scalatore francese, arrivato quarto anche alle spalle di Jonathan Castroviejo e Carlos Verona. Quinta piazza dunque per Pogacar, che in un allungo nei 200 metri finali ha guadagnato 3 secondi su tutti gli altri capitani, eccezion fatta per Jonas Vingegaard. Nella generale adesso il fuoriclasse del Team Uae Emirates ha un vantaggio di 39" su Vingegaard e di 1'17" su Geraint Thomas. Tra gli uomini in lotta per il podio hanno perso ulteriore terreno Alexander Vlasov, arrivato a 27" da Pogacar e Dani Martinez, uscito definitivamente di classifica. Domani è in programma il giorno di riposo. La Grande Boucle ripartirà martedì con la frazione di media montagna di 148 km da Morzine Les Portes du Soleil a Megeve.