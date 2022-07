Tour de France, Vingegaard vince l'11ª tappa. Male Pogacar

ALBERTVILLE (Francia) - Jonas Vingegaard è la nuova maglia gialla del Tour de France: il ciclista danese vince la 11ª tappa della gara, la prima sulle Alpi: il corridore della Jumbo-Visma ha messo in mostra tutta la sua classe seminando tutti i rivali: a circa 5 km dall'arrivo si è accorto che Pogacar non era in giornata e ha sferrato il suo attacco andando a riprendere prima Romain Bardet e poi Nairo Quintana, scattati a inizio salita, involandosi, poi, verso il successo di tappa che significa anche nuova maglia gialla del Tour de France. Alle spalle di Vingegaard, Quintana, poi Bardet, quindi Geraint Thomas a 1'40", poi Gaudu e Adam Yates, mentre Pogacar taglia il traguardo a 2'52" dal vincitore. La prossima tappa, in programma nella giornata di domani, con il Galibier, la Croix de Fer e l'Alpe d'Huez.