Tour de France, Pedersen vince la 13ª tappa. Vingegaard resta in giallo

SAINT-ETIENNE (Francia) - E' Mads Pedersen il vincitore della tredicesima tappa del Tour de France 2022, la Bourg d'Oisans-Saint-Etienne di 193 chilometri. Il danese della Trek-Segafredo conquista la volata a tre, tagliando il traguardo in 4h13'03", davanti al britannico Fred Wright della Bahrain-Victoriouse e al canadese Hugo Houle della Israel-Premier Tech. Protagonista di tappa anche l'italiano Filippo Ganna della Ineos Grenadiers, che chiude un gradino sotto alla top 5. La maglia gialla rimane sulle spalle del norvegese Jonas Vingegaard della Jumbo-Visma. Si torna in strada domani per la quattordicesima tappa, la Saint-Etienne-Mende di 192,5 chilometri.