Tour de France: 14ª tappa a Matthews, Bettiol secondo. Vingegaard resta in giallo

MENDE (FRANCIA) - Michael Matthews si aggiudica la quattordicesima tappa del Tour de France 2022, la Saint-Etienne-Mende di 192,5 chilometri. Il corridore australiano della BikeExchange-Jayco, alla quarta vittoria in carriera al Tour, sferra l'attacco decisivo a due chilometri dall'arrivo, tagliando il traguardo in solitaria in 4h30'53". Il 31enne di Canberra supera così l'italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), che chiude la tappa con un bruciante secondo posto dopo aver dominato la gara: sull'ultima salita, l'azzurro raggiunge e poi stacca Matthews che ha però la forza di reagire e a sua volta ad andare a riprendere e poi a staccare definitivamente il rivale arrivando da solo al traguardo. Terza posizione per il francese Thibaut Pinot (Groupama FDJ).