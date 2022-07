Tour de France, 15ª tappa a Philipsen. Vingegaard ancora in giallo

CARCASSONNE (FRANCIA) - Jasper Philipsen vince la quindicesima tappa del Tour de France 2022, la Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri. Il corridore belga dell'Alpecin Deceuninck si aggiudica una splendida volata tagliando il traguardo in 4h27'27" davanti a Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e al danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo). La maglia gialla rimane sulle spalle di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in una tappa caratterizzata dalle tante defezioni tra infortuni, cadute e positività al Covid-19. Il danese, coinvolto in una serie di cadute insieme al suo compagno di squadra Tiesj Benoot, cambia bici e riesce a ripartire dopo un iniziale attimo di smarrimento. Da segnalare anche il pesante ritiro di Primoz Roglic: lo sloveno ha abbondonato prima dell'inizio della frazione per via dei noti problemi alla spalla e alla zona lombare. Altro ritiro eccellente è quello di Steven Kruijswijk, ciclista olandese del Team Jumbo Visma caduto a circa 70km dal traguardo. Il corridore ha riportato con ogni probabilità una frattura alla spalla. Caricato sull'ambulanza, Kruijswijk è stato portato via dal percorso per accertamenti. Out dalla tappa anche il danese Magnus Cort Nielsen (EF Education) e l'australiano Simon Clarke (Israel PT), entrambi positivi al Covid-19 mentre gli italiani Luca Mozzato e Andrea Pasqualon chiudono la frazione rispettivamente all'ottavo e nono posto. Con la tappa numero 15 in archivio, si torna in strada martedì per la sedicesima gara dopo il giorno di riposo, la Carcassonne-Foix di 178,5 chilometri.