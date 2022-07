Tour de France, Houle vince la 16ª tappa. Vingegaard ancora in giallo

FOIX (FRANCIA) - Il canadese Hugo Houle (Israel Premier Tech) ha vinto per distacco la 16esima tappa del Tour de France, la Carcassonne-Foix di 176, 5 km. Al secondo posto, staccato di quasi un minuto, il francese Valentin Madouas (Groupama FDJ) che ha battuto in volata l'altro canadese Michael Woods, compagno di squadra di Houle. Il ciclista canedese classe 1990, visibilmente commosso già prima di tagliare il traguardo, ha prima tirato fuori dalla maglietta una catenina con un'immagine e poi ha indicato il cielo per dedicare la vittoria, la terza in carriera e la prima in Europa, al fratello Pierrick, ucciso dieci anni fa - da un automobilista che guidava ubriaco - mentre faceva jogging. Il danese Jonas Vingegaard ha conservato invece la maglia gialla di leader della classifica generale del Tour al termine della 16/a tappa. Alla partenza invece non si erano presentati Aurélien Paret-Peintre e Mikael Cherel, entrambi della AG2R-Citroen, esclusi in quanto positivi al Covid e con una carica virale troppo alta per continuare la Grande Boucle mentre chiude al decimo posto l'azzurro Damiano Caruso. Domani altra tappa dura, la 17esima frazione, da Saint Gaudens a Peyragudes, di 130 chilometri.