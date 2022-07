Tour, 17ª tappa: Pogacar vince in volata davanti a Vingegaard

PEYRAGUDES (FRANCIA) - Tadej Pogacar trionfa nella diciassettesima tappa del Tour de France 2022, da Saint Gaudens a Peyragudes di 130 km battendo in volata su una salita al 10% la maglia gialla Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Terzo posto per lo statunitense Brandon McNulty, compagno di squadra di Pogacar. La maglia gialla rimane sulle spalle del danese Vingegaard a 2'18" dallo stesso Pogacar, mentre si è ritirato un altro membro dell'UAE Team Emirates: si tratta di Rafal Majka, infortunatosi ieri a seguito della rottura della catena della propria bici con conseguente strappo muscolare. Si torna in strada domani per la diciottesima tappa, la Lourdes-Hautacam di 143,5 chilometri.