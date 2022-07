Tour de France, Caruso si ritira: è positivo al Covid

Damiano Caruso abbandona il Tour de France 2022. Il ciclista siciliano, del team Bahrain Victorious, ha dato forfait durante la mattinata di giovedì 21 luglio, a pochi minuti dalla partenza della 18ª tappa della Grande Boucle, in seguito alla positività al Covid. Per Caruso è il primo ritiro in una grande corsa a tappe, dopo 15 giri consecutivi portati a termine. Il siciliano era 22° in classifica generale a più di un'ora di distanza dalla maglia gialla Vingegaard. A mezzogiorno è arrivata la nota ufficiale della squadra di Caruso: "Sfortunatamente, Damiano Caruso non inizierà la tappa 18 del Tour de France a seguito di un test positivo al Covid-19, effettuato dopo che aveva mostrato sintomi lievi. Per tutti gli altri ciclisti e per lo staff invece test negativi", ha scritto il team Bahrain Victorious.