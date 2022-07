Tour de France, Froome si ritira: è positivo al Covid

PARIGI - Proseguono i ritiri dal Tour de France a causa del Covid. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è un nome di spicco, ovvero quello di Chris Froome, quattro volte vincitore in carriera della Grande Boucle. "Sono molto dispiaciuto di non poter raggiungere Parigi e concludere questo Tour. È stata una corsa molto importante per noi, per la squadra ma anche per me, ho finalmente ritrovato le gambe. Vorrei ringraziare tutti per il supporto e adesso è il momento di tornare a casa e provare a prepararci per la Vuelta di Spagna", ha detto il 37enne del team Israel-Premier Tech in un videomessaggio postato sui social prima della partenza della 18ª tappa. Si tratta del terzo ritiro annunciato oggi a causa del covid dopo quelli di Imanol Erviti (Movistar) e Damiano Caruso (Bahrain - Victorious).