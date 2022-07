Tour, a Van Aert tappa a cronometro: Vingegaard blinda la maglia gialla

ROCAMADOUR (FRANCIA) - Wout Van Aert ha vinto la ventesima e penultima tappa del Tour de France 2022, la cronometro Lacapelle-Marival-Rocamadour di 40,7 chilometri. Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), maglia gialla, si è classificato al secondo posto davanti al grande rivale Tadej Pogacar, assicurandosi la passarella trionfale domani a Parigi. Quinto posto per l'italiano Filippo Ganna, a lungo al comando della classifica provvisoria. Tagliato il traguardo, Vingegaard è corso ad abbracciare Van Aert ed entrambi si sono sciolti in lacrime per la grande impresa compiuta. Si torna in strada domani per la ventunesima ed ultima tappa di 116 chilometri (partenza fissata alle ore 12.25).