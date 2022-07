Tour de France, l'ultimo acuto è di Philipsen. Parata trionfale per Vingegaard

PARIGI (Francia) - Il belga Jasper Philipsen ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Tour de France 2022. Il corridore dell'Alpecin-Deceuninck ha tagliato il traguardo finale di Parigi beffando in volata l'olandese Dylan Groenewegen e il norvegese Alexander Kristoff. Passerella trionfale per Jonas Vingegaard, che si porta a casa la maglia gialla e quella a pois riservata agli scalatori e la Jumbo-Visma che si aggiudica anche la maglia verde con Wout Van Aert. Il grande sconfitto Tadej Pogacar si deve accontentare del secondo posto in classifica generale e della maglia bianca. Italiani ancora a digiuno di vittorie nella Grand Boucle e fuori dalla top ten.