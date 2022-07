La felicità di Vingegaard: “Non ero nessuno, ora invece…”

PARIGI - Parigi sembra Copenaghen, dove 25 giorni fa tutto aveva preso inizio. Il Tour parla danese 26 anni dopo l’ultima volta, e il tramonto sulla Ville Lumière illumina il volto emozionato di Jonas Vingegaard. Colui che nel giro di due edizioni è passato dall’essere un perfetto sconosciuto a diventare il re della Grande Boucle. Secondo e primo nel giro di un anno, professionista soltanto dal 2019, quando all’esordio nei campionati nazionali a cronometro arrivò fuori dai primi venti e a oltre tre minuti da Asgreen. Dopo aver domato Alpi e Pirenei, la vera metamorfosi si è completata sabato a Rocamadour. Lì, nella prova contro il tempo su quaranta chilometri, ha messo in fila i campioni della specialità come Ganna, Kung, Pogacar e Thomas, per poi lasciare il successo al compagno di squadra Van Aert. Tre settimane senza una sbavatura, gli olandesi della Jumbo-Visma l’hanno plasmato a loro immagine e somiglianza su preparazione fisica, aerodinamica e allenamenti mirati in altura. «Ho iniziato ad avere consapevolezza nei miei mezzi durante l’edizione dell’anno scorso - ha raccontato la maglia gialla dopo i primi festeggiamenti con la moglie Trine e la figlioletta Frida -. Non ho mai avuto paura delle responsabilità. Piuttosto è servita tanta pazienza per scalare le gerarchie, ero in mezzo a tanti campioni e io all’inizio non ero nessuno». L’ex leader Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, è stato colpito in quelle debolezze che nessuno pensava potesse celare. Lo sloveno ha due anni in meno del vincitore e il conto delle vittorie parla chiaro. Ben 43 successi contro i 10 di Vingegaard, che oggi lascerà Parigi con una promessa: «Tornerò l’anno prossimo per provare a riconfermarmi. Al via da Copenaghen la mia gente mi ha dato una carica incredibile. Non avrei mai immaginato un epilogo del genere, anche se sapevo di poter essere competitivo e di poter dire la mia sulle salite più lunghe. Ho scritto un capitolo della storia sportiva del mio Paese, le sensazioni che sto provando sono indescrivibili».