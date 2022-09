Il colombiano Nairo Quintana ha fatto ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (Tas) a Losanna per impugnare la sua squalifica dall'ultimo Tour de France, in cui si era classificato sesto, a causa dell'uso di un antidolorifico vietato dal regolamento medico. Lo ha annunciato il tribunale. "Per il momento non è possibile indicare quando verrà pronunciata la decisione finale", precisa il Tas, il cui collegio arbitrale deve essere ancora nominato prima di fissare la data dell'udienza.