Tour de France, i corridori positivi al Covid non saranno espulsi

Svolta clamorosa nel prossimo Tour de France. L'Unione Ciclista internazionale ha infatti deciso che i corridori che risulteranno positivi al Covid-19 non saranno automaticamente espulsi dalla gara, come è avvenuto nell'ultima edizione del Giro d'Italia (quando furono costretti a fermarsi l'italiana Ganna e la maglia rosa Evenepoel). Gli organizzatori hanno spiegato che i rischi per la salute legati al coronavirus sono attualmente estremamente bassi nel gruppo.