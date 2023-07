Tour de France, Yates vince a Bilbao: è la prima maglia gialla

BILBAO (SPAGNA) - Adam Yates è la prima maglia gialla del Tour de France 2023 . Il britannico ha battuto il fratello gemello Simon Yates (Team Jayco-AlUla) in una volata a due prendendosi la prima tappa , la Bilbao-Bilbao di 182 chilometri. Terzo classificato lo sloveno Tadej Pogacar , suo compagno di squadra e capitano della UAE Team Emirates. Subito problemi per Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e Enric Mas (Movistar Team), coinvolti in una caduta a 20 chilometri del traguardo. Domani la seconda tappa nei Paesi Baschi della Grande Boucle , la Vitoria Gasteiz-San Sebastian di 208,9 chilometri.

Adam e Simon Yates, i primi gemelli a podio

Queste le parole del vincitore della prima tappa del Tour de France, Adam Yates: "Indossare la maglia gialla per me è un sogno, l'obiettivo era diverso e ovviamente era pensare a Tadej Pogacar. Sono senza parole, sono riuscito a prendere il vantaggio insieme a Simon (il fratello gemello). L'ammiraglia mi ha detto di giocarmi le mie carte e così è andata. Sono contento, ma questo è una sorta di bonus, nelle prossime tappe c'è da lavorare per Tadej, è lui il capitano". Risultato storico per Adam e Simon Yates: per la prima volta nella storia del Tour de France ci sono due gemelli sul podio.