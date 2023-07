Tour de France, Pogacar vince la sesta tappa. Maglia gialla a Vingegaard

PARIGI - Ieri è successo di tutto nella quinta tappa , oggi i due favoriti per la vittoria del Tour de France 2023 hanno deciso di rimescolare ancora una volta le carte in testa alla classifica. I l grande protagonista di giornata è stato Tadej Pogacar , vincitore della sesta tappa, la Tarbes - Cauterets-Cambasque di 144,9 chilometri: lo sloveno ha piazzato lo scatto decisivo a 2,5 chilometri su Jonas Vingegaard , staccando il danese di ben 28 secondi grazie anche agli abbuoni.

Tour de France, Vingegaard maglia gialla

Un'azione decisiva per rispondere alla frenata di ieri e dare un segnale al proprio avversario, in difficoltà dopo l'ottima azione sul Col du Tourmalet. La sconfitta però è tutt'altro che amara: il campione in carica del Tour, Jonas Vingegaard, ha strappato la maglia gialla all'australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), arrivato a 2'39". Nella seconda tappa sui Pirenei è successo praticamente di tutto, a partire dall'azione solitaria di Wout Van Aert finalizzata all'azione di squadra: il corridore fiammingo è entrato nella fuga di giornata guidando il gruppetto di testa a 80 chilometri dal traguardo formato da 19 corridori, con un vantaggio massimo sulla maglia gialla di 3'03".