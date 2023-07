Tour de France, Cavendish cade e si ritira: sfuma la 'fuga' su Merckx

Tour de France, Cavendish in lacrime sull'ambulanza

Immediatamente soccorso, Cavendish non ce l'ha però fatta a rimettersi in sella e a proseguire, a causa di una sospetta frattura alla clavicola destra. Il britannico, che aveva un'espressione di visibile delusione, è salito in lacrime su un'autombulanza ed è stato portato a fare controlli più approfonditi. Proprio ieri (venerdì 7 luglio) Cavendish era andato a un soffio dalla vittoria, battuto in volata da Jasper Philipsen.