Tour de France: Bilbao vince la 10ª tappa, Vingegaard ancora in giallo

Bilbao, vittoria di tappa e terreno recuperato in classifica

Compagni di fuga dei tre uomini saliti sul podio odierno, poi staccati nell'ultimo chilometro, sono stati Krists Neilands (Israel-Premier Tech), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) e Antonio Pedrero (Movistar Team). Giornata praticamente perfetta per Bilbao, che oltre alla vittoria di tappa torna in corsa per la classifica generale, piazzandosi in quinta posizione a 4'34" da Vingegaard, saldamente leader. Domani (mercoledì 12 luglio) si torna in strada per affrontare la Clermont Ferrand-Moulins di 180 chilometri, frazione sulla carta adatta ai velocisti.

Tour de France, l'ordine d'arrivo della 10ª tappa

Questo l'ordine d'arrivo (prime posizioni) della decima tappa del Tour de France 2023, la Vulcania-Issoire, di 167.5 chilometri: 1) Pello Bilbao Lopez (Bahrain Victorious) ESP in 3h52'34"; 2) Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) GER s.t.; 3) Ben O'Connor (AG2R Citroen Team) AUS s.t.; 4) Krists Neilands LAT s.t.; 5) Esteban Chaves COL s.t.; 6) Antonio Pedrero ESP a 03"; 7) Mattias Skjelmose DEN a 27"; 8) Michal Kwiatkowski POL s.t.; 9) Warren Barguil FRA a 30"; 10) Julian Alaphilippe FRA a 32".

Tour de France, la classifica generale

Queste la classifica generale del Tour de France 2023 (le prime posizioni) dopo la decima tappa, la Vulcania-Issoire, di 167.5 chilometri: 1) Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) DEN in 42h33'13"; 2) Tadej Pogacar (UAE Emirates) SLO a 17"; 3) Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) AUS a 02'40"; 4) Carlos Rodriguez SPA a 04'22"; 5) Pello Bilbao Lopez a 04'34"; 6) Adam Yates GBR a 04'39"; 7) Simon Yates GBR a 04'44"; 8) Thomas Pidcock GBR a 05'26"; 9) David Gaudu FRA a 06'01"; 10) Sepp Kuss USA a 06'45".