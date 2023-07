Tour de France, all'11esima Philipsen cala il poker. Vingegaard resta maglia gialla

MOULINS (Francia) - Poker di Jasper Philipsen. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha vinto in volata l'undicesima tappa del Tour de France, la frazione pianeggiante di 180 km da Clermont-Ferrand a Moulins. Il belga, al quarto successo in questa edizione della Grande Boucle, si conferma il più forte tra i velocisti e rafforza la sua leadership nella maglia verde valida per la classifica a punti. Il corridore ha preceduto Dylan Groenewegen e Phil Bauhaus. Nella fuga a tre di giornata è stato protagonista anche Daniel Oss, ciclista italiano ultimo ad arrendersi in una azione a cui il gruppo non ha mai lasciato troppo spazio.