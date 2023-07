Tour de France, si riparte dopo maxi caduta: una trentina di corridori coinvolti

I corridori coinvolti e le loro condizioni

Louis Meintjes, tredicesimo in classifica generale, ha riportato la rottura della clavicola ed è stato costretto al ritiro, come Pedrero, corridore della Movistar, che è stato trasportato in ospedale. La gara è stata sospesa per diversi minuti. Poi, i corridori (dopo aver testato le loro condizioni fisiche), sono ripartiti.