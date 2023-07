Van Aert si ritira dal Tour de France: il motivo è commovente

Van Aert e la seconda paternità

Il ciclista si ritira per andare dalla moglie che sta per partorire il loro secondo genito: “Non ho avuto dubbi, decisione facile da prendere”. Wout van Aert questa mattina non si è presentato al via della diciottesima tappa del Tour de France per tornare in Belgio e vivere insieme alla moglie la nascita del loro secondo figlio: un momento straordinariamente emozionante, Parigi può attendere.