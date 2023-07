Tour de France, 18ª tappa: Asgreen vince in volata, Vingegaard rimane in maglia gialla

Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) ha vinto la 18ª tappa del Tour de France, la Moutiers-Bourg en Bresse di 184,9 km. Il danese ha battuto in volata l'olandese Pascal Eenkhoorn e il norvegese Jonas Abrahamsen, suoi compagni in una fuga che sono riusciti a portare al traguardo beffando il gruppo ha fallito la rimonta per la prevista volata generale.