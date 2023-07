Tour de France, Ciccone come Chiappucci: la maglia a pois è sua!

La tappa a Pogacar, ma comanda ancora Vingegaard

Tadej Pogacar ha vinto la penultima tappa del Tour de France: lo sloveno ha preceduto allo sprint il danese Jonas Vingegaard della Jumbo Visma, l'austriaco Felix Gaal e il britannico Simon Yates (Team Jayco) che è riuscito a mantenere così la sua terza piazza in classifica generale. Per Pogacar quella odierna è undicesima vittoria in carriera. nella Grand Boucle. In classifica generale, il danese Jonas Vingegaard è sempre al comando con 7’29" di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar. chiude il podio il britannico Adam Yates che accusa 10’56" di ritardo. Domani ultima tappa con l’arrivo sotto l’Arco di Trionfo di Parigi.