Tour de France, grande folla su San Luca: cori e scritte per Pantani

BOLOGNA - La seconda tappa del Tour de France è stata caratterizzata da centinaia di persone , presenti fin dal mattino presto, sulla salita di San Luca , percorsa per due volte nel finale. La tappa, partita da Cesenatico con arrivo a Bologna, ha attraversato anche la curva delle Orfanelle , una chicane in salita e una curva da stadio , con tifosi che hanno dedicato ovazioni a ogni cicloamatore e con l'asfalto pieno di scritte gialle che ricordano Marco Pantani . Le persone sono accorse sui colli bolognesi già dalla notte, andando a occupare il lungo portico che costeggia la salita e i muretti a fianco della strada, pronti un attesa di diverse ore, nonostante il gran caldo.

Tour de France, prossima tappa a Torino

Sarà la volta di Torino di vestirsi di giallo per il Tour de France. Domani, 1 luglio, la grande corsa partirà da Piacenza per la terza tappa (la più lunga delle 21 in programma) e, dopo avere attraversato lungo un percorso pianeggiante le province di Alessandria e di Asti, approderà nel capoluogo piemontese.