Tour de France e la tappa dedicata a Fausto Coppi: l'emozione dei figli

Tutti aspettavano la maglia gialla, Tadej Pogacar, ma è stato invece il norvegese Jonas Abrahamsen a passare per primo sul traguardo del Gran premio della montagna 'Fausto Coppi - Cote de Tortone' sulla salita del Castello di Tortona (Alessandria). Un omaggio che il Tour de France ha voluto rendere al Campionissimo nel corso della terza tappa Piacenza-Torino - la più lunga dell'edizione 2024, con quasi 231 chilometri - per ricordare i 75 anni dal primo successo dell'Airone nella Grande Boucle, bissato nel 1952. In entrambe le occasioni si aggiudicò anche il Giro d'Italia, diventando il primo ciclista a centrare la doppietta.

Tour de France, l'emozione dei figli di Coppi

Ad attendere l'arrivo della Carovana anche i figli di Coppi, Faustino e Marina, emozionati per la tanta gente sulle strade che hanno visto nascere la leggenda del papà. "Quella di oggi per Tortona è stata un'occasione storica per celebrare il ciclismo, lo sport in generale, i grandi campioni del passato a iniziare, ovviamente, da Coppi" commenta il sindaco, Federico Chiodi.