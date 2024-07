Tour de France, terza tappa: vince Girmay, Carapaz nuova maglia gialla

TORINO - Biniam Girmay vince la terza tappa del Tour de France 2024 , la più lunga di questa edizione, disputata in Italia, da Piacenza a Torino , per un totale di 230,8 chilometri . Il ciclista eritreo del team Intermarché-Wanty trionfa in volata davanti al colombiano Fernando Gaviria di Movistar Team e al belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny), terzo . Tappa però condizionata dal problema tecnico occorso a Mathieu van der Poel , olandese di Alpecin-Deceuninck , a sei chilometri e alla brutta caduta del gruppo a due chilometri dal traguardo .

Tour de France, Carapaz nuova maglia gialla

La maglia gialla di leader della corsa passa invece dalle spalle di Tadej Pogacar (UAE Emirates) a quelle dell'ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) che la spunta per i migliori piazzamenti ottenuti finora. Appaiati alle sue spalle l'asso sloveno, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, tutti con lo stesso tempo. Domani, martedì 2 luglio, è in programma la quarta frazione, da Pinerolo a Valloire, di 139.6 chilometri: la pattuglia gialla saluterà l'Italia e approderà in Francia dove i ciclisti sono attesi dalle prime faticose salite.

Tour de France, la gioia di Girmay: " È il nostro momento "

Il ciclista eritreo commenta, visibilmente emozionato, la vittoria nella terza tappa: "Grazie alla squadra per tutto il supporto che mi ha dato. È il nostro momento. Stiamo conquistando diverse vittorie e anche oggi è andata bene. Non avevamo mai vinto al Tour e sono felicissimo. È una vittoria importante per me e per l'Africa - prosegue Girmay -. Ho sempre sognato di far parte di questa corsa e magari di vincere una frazione. Saluto la mia famiglia e tutta l'Africa. I piani del team erano altri ma dopo la caduta nel finale è cambiato tutto e io ho provato a vincere la tappa".

Tour de France, Carapaz: "Maglia gialla? Si avvera un sogno"



La nuova maglia gialla del Tour de France, l'ecuadoriano Richard Carapaz, sprigiona tutta la felicità per il prestigioso risultato ottenuto: "È un sogno avverato per me indossare la maglia gialla. Per il grande rispetto che ho del Tour de France, per me è un momento magico. Volevo cogliere questa opportunità e ci sono riuscito. Abbiamo lavorato bene come team nel finale, che è stato a dir poco spettacolare".