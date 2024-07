Tour de France, settima tappa a Evenepoel. Pogacar resta in giallo

Tour de France, Pogacar resta in maglia gialla

Non cambia nulla dal punto di vista delle posizioni in classifica generale: il belga della Soudal-Quick-Step accorcia le distanze dallo sloveno della Uae Emirates, ancora in maglia gialla. Vingegaard, vincitore dello scorso Tour, è a 1'15" dalla testa della corsa. Domani (sabato 6 luglio) l'ottava tappa, la Semur-en-Auxois-Colombey-les-Deux-Eglises, di 183 chilometri.

Tour de France, Evenepoel: "Mi sono goduto ogni metro"

"È folle, è bellissimo. Mi sono divertito, mi sono goduto ogni metro di questa cronometro". Le parole a caldo di Remco Evenepoel, al primo successo sulle strade del Tour de France dopo il trionfo nella cronometro della settima tappa, da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin. "La salita è stata difficile, sono andato forte, volevo tenermi qualcosa dopo la partenza - spiega il corridore della Soudal-Quick-Step - Anche in discesa ero un po' al limite, sono riuscito a rimanere lucido".