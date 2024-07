Tour de France, Bernard multato per un bacio alla moglie: lui ironizza sui social

ll ciclista francese della Lidl-Trek Julien Bernard è stato multato di 200 franchi svizzeri dalla commissione di giuria del Tour de France per comportamento indecoroso e lesivo dello sport. Il comportamento in questione sarebbe un bacio alla moglie durante la corsa.

Multa a Bernard, lui ironizza sui social

Durante la tappa di ieri, la cronometro Gevrey-Chambertin, Bernard si è fermato per poco sulla Cote de Reulle-Vergy per baciare la moglie e salutare il figlio. Un comportamento ritenuto non consono dall'Uci, che ha inflitto la sanzione economica al francese. Bernard ha commentato con ironia la decisione sui social: "Scusa Uci per aver danneggiato l'immagine dello sport, ma sarei felice di pagare 200 franchi ogni giorno per vivere momenti come questi".