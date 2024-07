Tour de France, Turgis vince in volata la nona tappa. Pogacar resta in giallo

TROYES (FRANCIA) - La nona tappa del Tour de France, l'ultima prima della sosta, registra la vittoria del francese Anthony Turgis, che ha vinto in volata sul traguardo di Troyes, conquistando il risultato più prestigioso in carriera dopo il secondo posto alla Milano-Sanremo del 2022.

Spettacolo sugli sterrati

La frazione con partenza e arrivo a Troyes di 199 chilometri è stata caratterizzata da ben 14 tratti di sterrato sferzati dal vento e che hanno aggiunto spettacolo a una tappa decisa nel finale, con la volata del gruppo di testa a 200 metri dall'arrivo e l'acuto del trentenne francese della Total Energies, che ha beffato il britannico Thomas Pidcock. Migliore degli italiani Giulio Ciccone, che chiude ventiseiesimo. In classifica generale non cambia nulla, con Pogacar che resta in maglia gialla davanti ad Evenepoel e Vingegaard. Lunedì giorno di riposo, martedì decima tappa, la Orleans-Saint Armand-Montrond di 187 chilometri.