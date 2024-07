Tour de France, primo giorno di riposo. Vingegaard: "Il mio rivale è..."

Dopo nove tappe, con una partenza inedita dall'Italia, arriva il primo giorno di riposo per il Tour de France 2024 . Le gerarchie sembrano già nette, con una battaglia a due tra lo sloveno Tadej Pogacar , in maglia gialla dalla seconda tappa, e Jonas Vingegaard , il bi-campione in carica. In classifica, tra lo sloveno dell'Uae Team Emirates e il danese della Visma-Lease a Bike, c'è anche il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), come una sorta di terzo incomodo. Occhi anche su un altro sloveno, Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Tour, Vingegaard: "Pogacar non è il mio unico rivale"

Lo stesso Vingegaard è cosciente della situazione: "Pogacar non è il mio unico rivale, considero tutta la top 10, se non di più, come rivale. Tutti devono stare attenti e per me è un bene che ci siano tanti corridori in corsa nella classifica generale, altri che possono rendere la gara più dura". Cresce l'attesa per la decima tappa, la Orleans-Saint Amand Montrond di 187,3 chilometri adatta ai velocisti, un rodaggio in vista degli arrivi in quota a Le Lorian e, soprattutto, a Saint Lary Soulan Pla d'Adet e Plateau de Beille.