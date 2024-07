Tour de France, Philipsen vince la decima tappa

SAINT AMAND-MONTROND (Francia) - Il belga Jasper Philipsen ha vinto in volata la decima tappa del Tour de France , la Orleans - Saint-Amand-Montrond di 187,3 km . Il velocista della Alpecin-Deceuninck ha superato nello sprint finale la maglia verde Girmay e il tedesco Pascal Ackermann.

Lo sloveno Pogacar mantiene la maglia gialla

Nessuna novità per quanto riguarda la classifica generale: la maglia gialla resta sulle spalle dello sloveno Tadej Pogacar che fa registrare 33" di vantaggio sul belga Remco Evenepoel e 1'15" sul danese Jonas Vingegaard. Domani è in programma l'undicesima frazione, da Evaux-les-Bains a Le Lioran, di 211 chilometri, una tappa in cui saranno protagonisti gli scalatori.