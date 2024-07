Tour de France, Girmay si prende anche la 12ª tappa. Pogacar resta leader

È ancora B iniam Girmay a tagliare il traguardo braccia al cielo dopo una volata vincente. Questa volta l'eritreo della Intermarché-Wanty, al terzo successo in questa edizione del Tour de France , trionfa sul traguardo della 12ª tappa , la Aurillac-Villeuneuve sur Lot di 203,6 chilometri, e resta saldamente in maglia verde .

Pogacar resta in giallo

Tappa non semplice per il leader della corsa, Pogacar, coinvolto in un maxi-tamponamento nella pancia del gruppo, per fortuna senza conseguenze, tanto che lo sloveno ha poi conservato agevolmente la maglia gialla. È andata peggio a Roglic, protagonista invece di una brutta caduta nel finale.