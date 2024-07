Delusione Roglic, una caduta gli costa il Tour de France

La caduta e l'annuncio del team

Il ciclista Primoz Roglic, attualmente 6° in classifica per la maglia gialla, ha annunciato il suo ritiro anticipato dal Tour de France. Ieri, a 11 di chilometri dal traguardo della 12a tappa, lo sloveno è caduto dalla sua bici rimediando un infortunio alla spalla destra. Subito dopo l'incidente, che ha coinvolto un fornito gruppo di atleti, il capitano del Red Bull-Bora-Hansgroe ha stretto i denti continuando a pedalare verso il traguardo anche grazie al sostegno dei compagni. L'accaduto però ha rallentato in maniera decisiva Roglic, fancendo sfumare in via quasi definitiva le sue speranze di successo. Perso il 4° posto in classifica generale e alle prese con questo problema fisico, il team dello sloveno ha annunciato: "Roglic è stato sottoposto ad un attento esame da parte della nostra equipe medica dopo la tappa di ieri e anche questa mattina. È stata presa la decisione di non partire oggi, per concentrarsi sui prossimi obiettivi,.