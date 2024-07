Tour de France, Roglic dice addio: Philipsen vince in volata a Pau

Nel giorno in cui Primoz Roglic annuncia il ritiro dal Tour de France, Jaser Philipsen si impone nella tredicesima tappa, che ha portato i corridori da Agen a Pau, per 166 km. Lo sloveno, uno dei candidati al podio di Parigi, non ha recuperato dopo la caduta nella tappa di ieri: lo sloveno della Bora-Hansgrohe non si è presentato per i troppi dolori alla spalla e alla schiena che lo hanno indotto a farsi da parte.