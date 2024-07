Tour de France, Pidcock lancia l'allarme: "Sintomi di Covid, mi ritiro"

PAU (FRANCIA) - Colpo di scena al Tour de France: il britannico Tom Pidcock, uno dei leader della squadra Ineos Grenadiers, ha lasciato la Grande Boucle prima del via della 14esima tappa. Il motivo? "Sintomi di Covid", ha annunciato la sua squadra. "Tom mostra sintomi di Covid-19 e, su consiglio del nostro team medico, ora tornerà a casa per riprendersi", ha reso noto il team Ineos Grenadiers su X. Vincitore in cima all'Alpe d'Huez al Tour de France 2022, Pidcock occupava la 35esima posizione in classifica generale, a 54'40" dal leader Tadej Pogacar.