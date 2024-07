Tour de France, Pogacar vince ancora: Vingegaard si arrende

ROMA - Altra vittoria, altra botta alla classifica. Tadej Pogacar ha vinto per distacco la 15/a tappa del Tour de France, la Loudemnvielle-Plateau de Beille di 197,7 chilometri. Per la maglia gialla è il terzo successo di tappa in questa edizione e il secondo consecutivo, in un'altra durissima frazione pirenaica. Dopo esser rimasto l'unico a reagire all'attacco del rivale Jonas Vingegaard, è scattato a circa 5 km dall'arrivo facendo il vuoto. Il danese si è piazzato secondo a oltre un minuto (1'07") dallo sloveno, sempre più leader della classifica generale. Terzo posto a 2'51'' di ritardo per l'altro uomo di classifica, Remco Evenepoel, che ora accusa un distacco di oltre cinque minuti dal leader. Si entra nell’ultima settimana del Tour, ma da oggi Pogacar ha messo una grande ipoteca sulla vittoria finale.