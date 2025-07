Tour de France 2025: Pogacar vince la 4ª tappa e firma il trionfo n. 100

Fuga a quattro neutralizzata, Pogacar piazza lo sprint vincente

La giornata è stata movimentata fin dalle prime battute, con una fuga a quattro che ha visto protagonisti Lenny Martinez, Jonas Abrahamsen, Thomas Gachignard e Kasper Asgreen. Il gruppo, però, non ha mai concesso troppo spazio, con la Alpecin Deceuninck di Van der Poel a gestire perfettamente il vantaggio degli attaccanti. Negli ultimi chilometri, il gruppo ha ripreso i fuggitivi e si è preparato per una volata ristretta. Pogacar ha scelto il momento giusto per lanciare il suo sprint, tagliando per primo il traguardo e lasciando alle sue spalle i due grandi rivali. Un successo che vale doppio: oltre alla vittoria di tappa, raggiunge quota 100 vittorie in carriera, traguardo che lo proietta ancor di più nella leggenda del ciclismo moderno. Nonostante la sconfitta parziale, Van der Poel mantiene la maglia gialla grazie allo stesso tempi di Pogacar in classifica generale. Il duello per la leadership della Grande Boucle si fa sempre più entusiasmante, in attesa della cronometro individuale: 33 chilometri con partenza e arrivo a Caen, che potrebbero già cambiare le gerarchie della corsa.

Le parole dopo la gara del fuoriclasse sloveno

"Oggi tutti erano al limite. Sull'ultima salita c'è stato uno sforzo pazzesco di tutti. Jonas (Vingegaard, ndr) mi ha seguito, poi ci siamo ricompattati. Joao (Almeida, ndr) ha fatto un lavoro clamoroso, sono veramente felice del lavoro della squadra e di questa vittoria. Vincere al Tour con questa maglia è pazzesco. Avere tanti rivali così forti nel finale, non si sa mai chi può vincere. È una botta di adrenalina incredibile, è l'essenza della corsa. Domani sarà il vero test per le gambe, ma intanto ho già vinto una tappa con la maglia di campione del mondo".