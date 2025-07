Tour de France, Milan rompe il digiuno: un italiano torna a vincere una tappa dopo sei anni

Dopo 2176 giorni e 113 tappe, un ciclista italiano torna a vincere una frazione al Tour de France. Il 27 luglio 2019 fu Nibali ad imporsi: oggi, a distanza di sei anni, è Jonathan Milan a chiudere in testa l'ottava tappa della corsa francese, che ha portato i ciclisti da Saint-Méen le Grand a Laval per 171,4 km. L'azzurro si è aggiudicato la tappa allo sprint davanti al belga il belga Wout Van Aert e all'australiano Kaden Groves dell'Alpecin-Deceuninck. Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla di leader della classifica.

Milan: "Ancora devo rendermi conto" "Ancora devo capire quello che abbiamo fatto, perché quando parti hai sempre dei sogni. Oggi eravamo veramente concentrati, il focus era su ciò che dovevamo fare, e i miei compagni hanno fatto un lavoro fenomenale". Queste le parole di Jonathan Milan, al termine della tappa odierna. "Sapevo che avrei dovuto aspettare il più possibile - dice ancora -, era un tipo di finale che mi piace molto. Il livello qui è altissimo e a questo punto posso dire che ce la siamo meritata. Domani ci riproveremo. E' una vittoria che significa molto per me e, dopo questo lunghissimo digiuno, anche per l'Italia".

© RIPRODUZIONE RISERVATA